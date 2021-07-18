Прививка вакциной Moderna даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко

Как отметил Ляшко, вакцина по этой поставке предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

"Развоз в регионы начнем уже сегодня, до среды вакцина будет в каждой области", - добавил он.

Ляшко сообщил, что разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

"Это значит, что после полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации", - написал министр.

По его словам, полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.