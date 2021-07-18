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Прививка вакциной Moderna даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко

Автор: Александр Белоус

Правительство США через глобальную инициативу COVAX предоставило Украине 2 млн доз вакцины от COVID-19. После полного курса можно будет получить международный сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, которое сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Как отметил Ляшко, вакцина по этой поставке предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

"Развоз в регионы начнем уже сегодня, до среды вакцина будет в каждой области", - добавил он.

Ляшко сообщил, что разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

"Это значит, что после полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации", - написал министр.

По его словам, полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Напомним, 18 июля в Украину доставили более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.

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