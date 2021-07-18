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Щеплення вакциною Moderna дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко

Автор: Олександр Білоус

Уряд США через глобальну ініціативу COVAX надав Україні 2 млн доз вакцини від COVID-19. Після повного курсу щеплення можна буде отримати міжнародний сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, яке зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Ляшко, вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

"Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - додав він.

Ляшко повідомив, що розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

"Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - написав міністр.

За його словами, повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, 18 липня в Україну доставили понад 2 млн доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія в розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

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