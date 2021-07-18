Щеплення вакциною Moderna дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко

Як зазначив Ляшко, вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

"Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - додав він.

Ляшко повідомив, що розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

"Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - написав міністр.

За його словами, повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.