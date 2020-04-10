Прививка для экономики: как Украине выстоять во время кризиса

Кризис после эпидемии коронавируса не обойдет стороной ни одну экономику в мире. В Кабинете министров, учитывая изменившиеся обстоятельства, вынуждены были в начале апреля пересмотреть макроэкономический прогноз, в котором чиновники ухудшили свои ожидания.
Падение ВВП составит почти 5%, а инфляция ускорится до 11,6%, следует из утвержденного правительством прогноза. Чтобы кризис не оказался глубже, чем тот, к которому уже готовятся власти, целые отрасли ожидают от государства конкретных шагов уже сейчас.
На этой неделе Кабмин создал совет экономического развития, позвав туда ведущих экономистов. Как никто другие, эксперты и финансовые консультанты правительства должны понимать важность проактивной государственной политики в экономике и поддержке промышленности. Именно это сейчас происходит по всему миру: правительства дают льготы и преференции ключевым отраслям, вливая в них миллиарды или снижая налоговое бремя.
Усилия правительства в Украине сейчас стоит направить именно на те отрасли, которые уже имеющих конкурентные преимущества или смогут приобрести их в обозримом будущем. Безусловно, необходимо стремиться к созданию высокотехнологичной экономики, тем более что определенный задел для этого уже имеется. К примеру, это касается индустрий авиа- и ракетостроения, точного машиностроения, производства сложной оптической техники, фармацевтики и биотехнологий.
Но именно сейчас, в условиях начавшегося мирового экономического кризиса, важно сосредоточиться на поддержке тех отраслей, в которых Украина в данный момент имеет конкурентные преимущества в мире. Это и выращивание сельхозпродукции, и добыча горнорудного сырья, и производство металлопродукции.
Без поддержки этих экспортных отраслей экономика страны рухнет в ближайшее время, что чревато снижением доходов граждан и подрывом рейтингов власти. Ведь в перечисленных индустриях заняты миллионы работников, а еще миллионы работают в сферах, смежных с агропромышленным и горно-металлургическим комплексами.
Что делают другие страны? Многие пошли по пути прямой бюджетной поддержки. США включили печатный станок, решив влить в экономику 2,2 трлн долларов. Подобным образом действуют власти Японии, Польши, Германии. Другие страны решились на политику нулевых и околонулевых учетных ставок, чтобы снизить стоимость займов, стимулировать кредитование и тем самым оживить экономическую активность.
Украина в этом плане имеет достаточно ограниченные возможности. Во-первых, правительство пока может позволить только увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд гривен – до 6% ВВП. И то при условии, что удастся договориться с МВФ о новой кредитной программе. В противном случае страна не сможет занимать много для покрытия своих расходов на турбулентных внешних финансовых рынках.
Что же касается активизации кредитования, этот вариант в правительстве действительно рассматривают. Но собираются сконцентрироваться на поддержке малого и среднего бизнеса, который, впрочем, вряд ли потянет обслуживание все еще высоких ставок по займам. Станет ли НБУ дальше снижать учетную ставку – теперь большой вопрос, учитывая, что политика дешевых денег может спровоцировать дополнительный рост цен.
Куда лучшим и более эффективным для бизнеса стал бы пакет непрямых мер от государства. К примеру, это может быть автоматический возврат НДС без длительных документальных проверок. Или, скажем, продление освобождения предприятий от налога на землю. Пока эта норма действует с 1 марта по 30 апреля.
Конкуренция на мировых рынках на фоне падающей экономики только обострится. И потому как нельзя кстати будут любые меры со стороны правительства, которые позволят снизить себестоимость продукции украинских экспортеров, сделав их более конкурентоспособными.
В этом смысле для бизнеса весьма важен вопрос логистики. И потому в нынешней кризисной ситуации для обеспечения бесперебойной доставки грузов необходимо снизить тарифы на грузовые ж/д перевозки.
Учитывая, что в 2019 году падение цен в промышленности Украины составило 7,4%, соответственно, справедливым будет снижение тарифов на грузовые ж/д перевозки на 7-10%. Кроме того, не стоит забывать, что вагоны "Укрзализныци" очень часто изношены и явно не стоят тех денег, которые за свои услуги просит ж/д монополист.
Также необходимо пересмотреть транспортные сборы и в украинских портах. Портовые сборы в Украине одни из самых высоких среди стран Черноморского региона, из-за чего украинские предприятия теряют в год около 100 млн долларов. В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) уверены, что сборы экономически не обоснованы и потому их необходимо снижать.
Важно понимать, что завышенные ж/д тарифы на грузоперевозки и чрезмерно высокие портовые сборы вредят экспортерам АПК и ГМК, на которых приходится две трети экспорта из Украины. По данным Госстата, по итогам 2019 года почти пятую часть (19,2%) всего экспорта составили зерновые, несколько меньше (17,4%) – черные металлы.
Почему эти отрасли так важны? Не только рабочими местами и уплатой налогов. Они формируют львиную долю притока иностранной валюты в страну, тем самым обеспечивая предложение долларов и евро для импортеров. Это очень важно в аспекте сдерживания девальвации гривны. Тем более что до конца года Украине необходимо заплатить вместе с процентами около 6,5 млрд долларов по внешним долгам и 2,4 млрд долларов по номинированным в инвалюте внутренним гособлигациям.
Без обеспечения стабильной и комфортной работы экспортеров, дающих стране валюту, выплата этих долгов без девальвации гривны невозможна. И хотя золотовалютные резервы Национального банка находятся пока на достаточно комфортном уровне, они уже начинают таять из-за активной продажи долларов НБУ для сдерживания курса.
К тому же нужно понимать, что в этом году из-за карантинных ограничений в ЕС для Украины заметно "просядет" такой источник валютных поступлений, как переводы от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов в 2019 году). Это еще одно подтверждение того, что без нового притока валюты от ключевых экспортных отраслей страна не сможет обойтись.