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В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт

Новости » Промышленность     09.04.2020 - 13:26
В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По его мнению, связанные с карантином ограничения не должны длиться более двух месяцев

В условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки. Об этом в комментариях журналистам заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, передает РБК-Украина.

"Первые меры - это бесперебойная работа в условиях карантина. Второе - это вопросы оптимизации налогового давления, чтобы его не повышать, а лучше и снизить. И третье - это тарифная политика, чтобы заморозить тарифы, а где-то, возможно, и снизить эти тарифы", - сказал Зинченко.

По его мнению, связанные с карантином ограничения не должны длиться более двух месяцев, иначе существует угроза потери страны.

"Если они (ограничения, - ред.) будут действовать больше чем месяц-два, у нас просто будет колоссальный вред экономике и каждому украинцу. Мы просто потеряем страну", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров в связи с ужесточением некоторых карантинных мер не намерен останавливать промышленные предприятия, товарооборот и деятельность объектов критической инфраструктуры.

Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

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