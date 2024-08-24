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"Привітали" окупантів. Бійці ВМС атакували позиції росіян на Кінбурнській косі

Фото: бійці ВМС вразили позиції росіян (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Бійці Військово-Морських сил Збройних сил України вразили позиції росіян на Кінбурнській косі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

"Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі", - заявили в ВМС.

 

На відео видно, як українські захисники кількох точних ударів по російських позиціях.

Нагадаємо, що днями українські військові завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального російських загарбників, що був розташований на Кінбурнській косі у Чорному морі.

Внаслідок атаки об'єкт був ліквідований.

Зауважимо, що речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що з Кінбурнської коси російські загарбники продовжують обстріли південних районів Миколаївської та Херсонської областей.

Мало того з цієї локації ворог має можливість атакувати судна, що можуть потенційно вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.

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