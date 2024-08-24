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"Поздравили" оккупантов. Бойцы ВМС атаковали позиции россиян на Кинбурнской косе

Фото: бойцы ВМС поразили позиции россиян (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины разгромили позиции россиян на Кинбурнской косе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

"Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе", - заявили в ВМС.

На видео видно, как украинские защитники нескольких точных ударов по российским позициям.

Напомним, что на днях украинские военные нанесли сокрушительный удар по составу боеприпасов и горючего российских захватчиков, расположенного на Кинбурнской косе в Черном море.

В результате атаки объект был ликвидирован.

Отметим, что спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что из Кинбурнской косы российские захватчики продолжают обстрелы южных районов Николаевской и Херсонской областей.

Более того, из этой локации враг имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

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