Привітали з Миколаєм. ЗСУ знищили чергову "порцію" окупантів

Українські військові вирішили "оригінально привітати" російських військових з Днем Святого Миколая, який традиційно відзначається 19 лютого. ЗСУ вдалось знищити позицію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Судячи з відео українські військові влучно поцілили міною у позицію окупантів, точно потрапивши в ціль. На кадрах видно, що росіяни зовсім не очікували такого "подарунка" та швидко почали тікати від місця "прильоту".

"Як 72 ОМБр привітала окупантів з Днем Святого Миколая", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 800 своїх військових.

Нагадаємо, українські військові зупинили ворожі атаки в районі 15 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

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