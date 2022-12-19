Поздравили с Николаем. ВСУ уничтожили очередную "порцию" оккупантов

Украинские военные решили "оригинально поздравить" российских военных с Днем Святого Николая, традиционно отмечаемым 19 февраля. ВСУ удалось уничтожить позицию оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Как 72 ОМБр поздравила оккупантов с Днем Святого Николая", - говорится в сообщении.
Судя по видео украинские военные метко попали миной в позицию оккупантов, точно попав в цель. На кадрах видно, что россияне не ожидали такого "подарка" и быстро начали бежать от места "прилета".
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.
Напомним, украинские военные остановили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
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