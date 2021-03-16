Привил себя и родителей: Степанов заверил, что вакцина Сovishield безопасна

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca , которая используется в Украине, безопасна. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.

Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.

"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", - заявил Степанов.