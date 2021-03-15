Регулятор ЕС в четверг проведет заседание по безопасности вакцины AstraZeneca
Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.
Об этом регулятор сообщает в своем отчете по расследованию инцидентов с вакциной AstraZeneca.
"Комитет по вопросам безопасности EMA (PRAC) рассмотрит информацию завтра (вторник) и созывает внеочередное заседание в четверг, 18 марта, на котором будет принято решение относительно собранной информации и любых дальнейших действий, которые могут стать необходимыми", - говорится в отчете.
В EMA при этом считают, что преимущества вакцины AstraZeneca в профилактике COVID-19, госпитализации и смертей превышают риск побочных эффектов.
"У многих тысяч людей в ЕС ежегодно образуются тромбы по разным причинам. Количество тромбоэмболических случаев у вакцинированных людей, кажется, не выше, чем в целом у населения", - заявили в ЕМА.
Расследование EMA продолжалось в течение выходных, и в ближайшие дни будет проведен тщательный анализ всех данных, что касаются тромбоэмболических случаев, заверил регулятор.
Отметим, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca тз-за якобы образования тромбов.
Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.
Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверенные данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.
Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергла связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.