Прищепив себе і батьків: Степанов запевнив, що вакцина Сovishield безпечна

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca, яка використовується в Україні, безпечна. Міністр додав, що вже вакцинував своїх батьків.

Коли міністр коментував питання про те, чому Україна не припиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca за прикладом європейських країн, то він зазначив, що поки для цього немає медичних показань. "Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своїй мамі й татові. Яке ще потрібно підтвердження того, що ця вакцина є абсолютно безпечною", - заявив Степанов.