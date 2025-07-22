НАБУ про викриття "крота": не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру

Як відзначив Кривонос, він планує підписати лист з проханням надати доступ до матеріалу кримінального провадження з відповідними доказами проти співробітника НАБУ Віктора Гусарова. Якщо ж факти проти затриманого підтвердяться - НАБУ прийматиме відповідні рішення.

"Ми за самоочищення системи. Але, я ще раз підкреслюю, це ж не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру", - заявив він й нагадав про те, що зрадників раніше також викривали й в інших правоохоронних органах та серед високопосадовців.

Зокрема відзначив, що орган повністю сприятиме розслідуванню в рамках закону.