НАБУ о разоблачении "крота": не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру

Как отметил Кривонос, он планирует подписать письмо с просьбой предоставить доступ к материалу уголовного производства с соответствующими доказательствами против сотрудника НАБУ Виктора Гусарова. Если же факты против задержанного подтвердятся - НАБУ будет принимать соответствующие решения.

"Мы за самоочищение системы. Но, я еще раз подчеркиваю, это же не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру", - заявил он и напомнил о том, что предателей ранее также разоблачали и в других правоохранительных органах и среди чиновников.

В частности отметил, что орган будет полностью способствовать расследованию в рамках закона.