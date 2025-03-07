Не привід нервуватись. В ОП відреагували на призупинення розвідданих з боку США

Зупинка обміну розвідувальними даними з Україною з боку Сполучених Штатів Америки (США) не є приводом нервуватись. Київ й надалі має багато можливостей, у тому ж числі завдяки європейським союзникам.

"Щодо розвідінформації, це ще більш складна тема, знову ж таки, це не один якийсь пакет, який передають Україні. Це багато різної інституціональної співпраці на рівні різних країн", - заявив Подоляк.

Він пояснив, що мова йде про Британію, Францію та, наприклад, консультації щодо розвідданих, які надаються в рамках НАТО. Попри те, що Штати мають найбільший пакет технічної розвідки, це не означає, що "все зупинилось", оскільки можливостей залишається достатньо.



"Набагато більше є, скажімо так, систем передачі інформації. Європейські країни абсолютно щиро зацікавлені в передачі своєї інформації, вони продовжують це робити. Американці також готові дискутувати на рахунок того, що відновити, в якому обсязі, чи що має далі працювати. Я б трошки спокійніше до всього цього ставився. Це не є шантажем, це є особливістю інформаційного стилю. Такі достатньо провокативні заяви, і в тому числі на рівні офіційних там осіб і так далі", - зауважив він.

Суперечка у Білому домі

5 березня США повністю зупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Перед цим Вашингтон тимчасово зупинив надання допомоги Києву.

Це сталось після суперечки між президентом Володимиром Зеленським, головою Білого дому Дональдом Трампом й віцепрезидентом США Ді Венсом в Овальному кабінеті.

Як відзначав Зеленський, Київ прагне якомога швидше розпочати переговорний процес для досягнення стабільного миру.