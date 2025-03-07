Не повод нервничать. В ОП отреагировали на приостановление разведданных со стороны США

Остановка обмена разведывательными данными с Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки (США) не является поводом нервничать. Киев и в дальнейшем имеет много возможностей, в том числе благодаря европейским союзникам.

"Относительно развединформации, это еще более сложная тема, опять же, это не один какой-то пакет, который передают Украине. Это много разного институционального сотрудничества на уровне разных стран", - заявил Подоляк.

Он пояснил, что речь идет о Британии, Франции и, например, консультациях по разведданным, которые предоставляются в рамках НАТО. Несмотря на то, что Штаты имеют самый большой пакет технической разведки, это не означает, что "все остановилось", поскольку возможностей остается достаточно.

"Гораздо больше есть, скажем так, систем передачи информации. Европейские страны абсолютно искренне заинтересованы в передаче своей информации, они продолжают это делать. Американцы также готовы дискутировать на счет того, что восстановить, в каком объеме, или что должно дальше работать. Я бы немножко спокойнее ко всему этому относился. Это не является шантажом, это особенность информационного стиля. Такие достаточно провокационные заявления, и в том числе на уровне официальных там лиц и так далее", - отметил он.

Спор в Белом доме

5 марта США полностью остановили обмен разведывательными данными с Украиной. Перед этим Вашингтон временно остановил оказание помощи Киеву.

Это произошло после спора между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

Как отмечал Зеленский, Киев стремится как можно скорее начать переговорный процесс для достижения стабильного мира.