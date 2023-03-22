Привезли танки та ракети. Окупант розповів про підготовку РФ до наступу (перехоплення)

Російській військовий у телефонній розмові з дружиною розповів, що його командування проводить зміну місць дислокації мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Він також поскаржився, що хоче у відпустку, і надіється що після зміни дислокації зможе поїхати додому. Росіянин зауважив, що його та його товаришів змушують здавати озброєння та групами вивозять в інші місця.

Окрім цього він розповів, що у сусідні села росіяни почали звозити велику кількість техніки, танків та ракет. На його думку, це свідчить про підготовку до майбутнього наступу окупантів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дружина російського військового виразила незадоволення тим, що її чоловік змушений купувати їжу за власні кошти.

Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.

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