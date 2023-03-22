Привезли танки и ракеты. Оккупант рассказал о подготовке РФ к наступлению (перехват)

Российский военный в телефонном разговоре с женой рассказал, что его командование производит смену мест дислокации мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Кроме того, он рассказал, что в соседние села россияне начали свозить большое количество техники, танков и ракет. По его мнению, это свидетельствует о подготовке к предстоящему наступлению окупантов. Он также посетовал, что хочет в отпуск, и надеется, что после смены дислокации сможет уехать домой. Россиянин заметил, что его и его товарищей заставляют сдавать вооружение и вывозят в другие места.