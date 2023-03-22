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Привезли танки и ракеты. Оккупант рассказал о подготовке РФ к наступлению (перехват)

Фото: оккупант рассказал о подготовке РФ к наступлению (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный в телефонном разговоре с женой рассказал, что его командование производит смену мест дислокации мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Кроме того, он рассказал, что в соседние села россияне начали свозить большое количество техники, танков и ракет. По его мнению, это свидетельствует о подготовке к предстоящему наступлению окупантов.

Он также посетовал, что хочет в отпуск, и надеется, что после смены дислокации сможет уехать домой. Россиянин заметил, что его и его товарищей заставляют сдавать вооружение и вывозят в другие места.

Ранее РБК-Украина сообщало, что супруга российского военного выразила недовольство тем, что ее муж вынужден покупать еду за свой счет.

Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.

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