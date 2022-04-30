ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты убили пленного бойца "Азова". Фото отослали его матери, - Денисова

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 18:16
Оккупанты убили пленного бойца "Азова". Фото отослали его матери, - Денисова Фото: украинка получила фото убитого в Мариуполе сына из "Азова" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военнослужащие, попавшие в плен российских оккупантов в Мариуполе ориентировочно 19-20 апреля, были подвергнуты пыткам. Мать одного из них, который был сначала убит, получила фото бездыханного сына на телефон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Одного из мужчин рашисты после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото - подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери "азовца". Мать рассказала, что ее сын попал в окружение россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов", - пишет она.

По словам Денисовой, пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, задачи увечья, жестокое обращение и пытки", - напомнила право защитница.

Она также подчеркнула, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны.

"Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей, как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", - добавила Денисова.

Как сообщалось, российские войска за два месяца убили вдвое больше жителей Мариуполя, чем гитлеровцы за два года оккупации во время Второй мировой войны. Число погибших оценивается в порядка 20 000.

Напомним, в субботу, 30 апреля, планируется эвакуация мирных жителей из Мариуполя.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донбасс Азов Война в Украине
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны