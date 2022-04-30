ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вбили полоненого бійця "Азова". Фото надіслали його матері, - Денісова

Новость на русском →
Субота 30 квітня 2022 18:16
Окупанти вбили полоненого бійця "Азова". Фото надіслали його матері, - Денісова Фото: українка отримала фото вбитого у Маріуполі сина з "Азова" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військовослужбовці, які потрапили в полон російських окупантів у Маріуполі орієнтовно 19-20 квітня, були піддані катуванню. Мати одного з них, якого було спочатку вбито, отримала фото бездиханого сина на телефон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Одного з чоловіків рашисти після нелюдських тортур жорстоко вбили, а фото - підтвердження своїх дій, сьогодні вранці надіслали матері "азовця". Мати розповіла, що її син потрапив в оточення росіян і фігурував на відео російських пропагандистів", - пише вона.

За словами Денісової, катування та вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Зокрема, стаття 3 Конвенції забороняє насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури", - нагадала право захисниця.

Вона також підкреслила, що домовленості з Росією не вартують паперу, на якому написані.

"Окупанти вдаються до підступних провокацій, не гребують прикриватися цивільними та використовують людей, як живий щит. Вони змушують людей здатися в полон, після чого вбивають", - додала Денісова.

Як повідомлялось, російські війська за два місяці вбили вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж гітлерівці за два роки окупації під час Другої світової війни. Кількість загиблих оцінюється в понад 20 000.

Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, планується евакуація мирних жителів із Маріуполя.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донбас Азов Війна в Україні
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни