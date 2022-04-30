Окупанти вбили полоненого бійця "Азова". Фото надіслали його матері, - Денісова

Українські військовослужбовці, які потрапили в полон російських окупантів у Маріуполі орієнтовно 19-20 квітня, були піддані катуванню. Мати одного з них, якого було спочатку вбито, отримала фото бездиханого сина на телефон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Одного з чоловіків рашисти після нелюдських тортур жорстоко вбили, а фото - підтвердження своїх дій, сьогодні вранці надіслали матері "азовця". Мати розповіла, що її син потрапив в оточення росіян і фігурував на відео російських пропагандистів", - пише вона.

За словами Денісової, катування та вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Зокрема, стаття 3 Конвенції забороняє насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури", - нагадала право захисниця.

Вона також підкреслила, що домовленості з Росією не вартують паперу, на якому написані.

"Окупанти вдаються до підступних провокацій, не гребують прикриватися цивільними та використовують людей, як живий щит. Вони змушують людей здатися в полон, після чого вбивають", - додала Денісова.