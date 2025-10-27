"Приведи друга" за півмільйона. Росія витратила на вербувальників на війну мільярди

Росіяни отримали можливість заробити, відправивши когось іншого на війну, влітку 2024 року. Проте вже навесні того року деякі регіони пропонували "бонуси" військкомам, працівникам пунктів відбору та силовикам.

До жовтня 2025 року в кожному третьому регіоні країни-агресорки були офіційні виплати вербувальникам. При цьому суми різняться, залежно від категорії завербованого.

Наприклад, за людину з іншого регіону або з-за кордону платять більше, ніж за місцевого. У Рязанській області такі категорії "тягнуть" на 574,7 тисячі рублів (7250 доларів), тоді як за мігранта з пострадянських країн платять всього 80,4 тисяч рублів (1000 доларів), а за самих рязанців - 57,4 тисяч рублів (725 доларів).

Проте півмільйона платять і за місцевих жителів - це стосується регіонів, в яких план по вербовці людей на війну провалився.

Лише 11 суб'єктів офіційно відзвітували про виплати вербувальникам у видатках бюджету - до 20 жовтня вони виплатили не менше 2,03 млрд рублів (25,2 млн доларів). Насправді ця сума може бути значно вищою, адже інші регіони не оприлюднювали цих даних.

Зазначається, що половина регіонів (шість з 11) для виплат вербувальникам брали кошти з резервних фондів. У них збираються гроші на різні екстрені випадки, наприклад, ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних лих.

Найбільше грошей витратила Саратовська область - там вербувальники "напрацювали" на 400 млн рублів (5 млн доларів). Для порівняння, таку ж суму область витратила у 2025 році на будівництво житла в рамках програми переселення громадян з аварійних будинків.