"Приведи друга" за полмиллиона. Россия потратила на вербовщиков на войну миллиарды

Россияне получили возможность заработать, отправив кого-то другого на войну, летом 2024 года. Однако уже весной того года некоторые регионы предлагали "бонусы" военкомам, работникам пунктов отбора и силовикам.

К октябрю 2025 года в каждом третьем регионе страны-агрессора были официальные выплаты вербовщикам. При этом суммы различаются, в зависимости от категории завербованного.

Например, за человека из другого региона или из-за границы платят больше, чем за местного. В Рязанской области такие категории "тянут" на 574,7 тысячи рублей (7250 долларов), тогда как за мигранта из постсоветских стран платят всего 80,4 тысяч рублей (1000 долларов), а за самих рязанцев - 57,4 тысяч рублей (725 долларов).

Однако полмиллиона платят и за местных жителей - это касается регионов, в которых план по вербовке людей на войну провалился.

Лишь 11 субъектов официально отчитались о выплатах вербовщикам в расходах бюджета - до 20 октября они выплатили не менее 2,03 млрд рублей (25,2 млн долларов). На самом деле эта сумма может быть значительно выше, ведь другие регионы не обнародовали этих данных.

Отмечается, что половина регионов (шесть из 11) для выплат вербовщикам брали средства из резервных фондов. В них собираются деньги на различные экстренные случаи, например, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Больше всего денег потратила Саратовская область - там вербовщики "наработали" на 400 млн рублей (5 млн долларов). Для сравнения, такую же сумму область потратила в 2025 году на строительство жилья в рамках программы переселения граждан из аварийных домов.