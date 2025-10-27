Мінуснули ще 800 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати армії РФ на 27 жовтня

На 27 жовтня 2025 року втрати російської армії продовжують зростати. Генштаб ЗСУ публікує оновлені дані про особовий склад і техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

До 27 жовтня 2025 року тривають масштабні втрати противника на всіх напрямках конфлікту, що відображають ефективність оборонних дій України та системне виснаження ресурсів ворога.

Втрати особового складу та наземної техніки

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати особового складу противника склали близько 113 790 осіб (+800 за останню добу).

Сильно постраждали танкові та бронетанкові підрозділи: 11 293 танки (+2) і 23 480 бойових бронемашин (+3).

Артилерійські системи зазнали шкоди - 34 036 одиниць (+34), а реактивні системи залпового вогню - 1 527 (+1). Засоби ППО противника скоротилися до 1 230 одиниць.

Повітряні та безпілотні втрати

Повітряні сили противника втратили 428 літаків і 346 вертольотів. Оперативно-тактичні БПЛА зменшилися до 74 946 (+547), а кількість крилатих ракет, виведених з ладу, досягла 3 880.

Морські та транспортні компоненти

Втрати флоту склали 28 кораблів і катерів, включно з 1 підводним. Автопарк і автоцистерни скоротилися до 65 655 одиниць (+138), спеціальна техніка - 3 981.

Ці показники демонструють системне ослаблення ресурсів противника, стратегічну стійкість української оборони та здатність ефективно відновлюватися після атак, підтримуючи контроль над ключовими напрямками.