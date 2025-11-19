У частной одесской клиники Odrex могут забрать лицензию: Минздрав готовится к проверке
Минздрав готовит проверку одесской частной клиники Odrex, которая оказалась в центре скандала после смертей пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.
По данным издания, министерство формирует специальную комиссию для оценки соблюдения медучреждением лицензионных условий. Если нарушения будут подтверждены - клинику могут лишить лицензии.
Необходимость проверки назревала давно: в течение года родственники погибших и пострадавших пациентов публично обвиняли Odrex в халатности, непрофессиональных действиях медперсонала и возможной фальсификации документации.
Несмотря на это, в самой клинике говорят о давлении и попытках рейдерского захвата. Адвокаты оспаривают арест корпоративных прав, наложенный в рамках уголовного дела о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. В производстве уже есть двое подозреваемых врачей, а экспертиза подтвердила связь между их действиями и смертью пациента.
Скандал продолжает разрастаться: все больше родственников умерших заявляют о системных нарушениях в работе Odrex, включая неправомерные требования средств и одинаковые медицинские ошибки, что свидетельствует о системности.