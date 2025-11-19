ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

У частной одесской клиники Odrex могут забрать лицензию: Минздрав готовится к проверке

Украина, Среда 19 ноября 2025 19:24
UA EN RU
У частной одесской клиники Odrex могут забрать лицензию: Минздрав готовится к проверке Фото: у частной одесской клиники Odrex могут забрать лицензию (google.com)
Автор: Александр Мороз

Минздрав готовит проверку одесской частной клиники Odrex, которая оказалась в центре скандала после смертей пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

По данным издания, министерство формирует специальную комиссию для оценки соблюдения медучреждением лицензионных условий. Если нарушения будут подтверждены - клинику могут лишить лицензии.

Необходимость проверки назревала давно: в течение года родственники погибших и пострадавших пациентов публично обвиняли Odrex в халатности, непрофессиональных действиях медперсонала и возможной фальсификации документации.

Несмотря на это, в самой клинике говорят о давлении и попытках рейдерского захвата. Адвокаты оспаривают арест корпоративных прав, наложенный в рамках уголовного дела о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. В производстве уже есть двое подозреваемых врачей, а экспертиза подтвердила связь между их действиями и смертью пациента.

Скандал продолжает разрастаться: все больше родственников умерших заявляют о системных нарушениях в работе Odrex, включая неправомерные требования средств и одинаковые медицинские ошибки, что свидетельствует о системности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
Новости
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского