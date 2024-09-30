Приватний гуртожиток чи квартира. У скільки студентам у Польщі обходиться житло і де дешевше

З початком нового навчального року студенти польських університетів стикаються з новими викликами - стрімким зростанням цін на оренду житла. У великих містах, таких як Варшава, орендувати квартиру менш ніж за 3000 злотих (32 250 грн) майже неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.pl.

Зазначається, що вартість оренди кімнат теж б'є рекорди: у столиці середня ціна сягає 1200 злотих (12 900 грн) на місяць, а квартири коштують ще більше.

Навіть ті студенти, яким пощастило отримати місце в університетських гуртожитках, стикаються з високими цінами - від 1000 (10 750 грн) до 1500 злотих (16 125 грн) за ліжко в спільній кімнаті .

Приватні гуртожитки, що мають популярність серед іноземних студентів, пропонують ціни від 1000 злотих (10 750 грн) і вище. При цьому, оренда окремої кімнати коштує 2000-2500 злотих (21 500 - 26 875 грн). За ліжко у спільній кімнаті необхідно заплатити у середньому 320 злотих (3 440 грн). Однак важливо зазначити, що у приватних гуртожитках є додаткові послуги - окремі навчальні кімнати, пральні, ігрові кімнати та тренажерні зали.

Перевага приватних студентських гуртожитків у тому, що вони пропонують значно простіший процес оренди, ніж у випадку з окремими квартирами чи кімнатами на ринку.

Повідомляється, що орендувати квартиру у Варшаві менш ніж за 3000 злотих (32 250 грн) (плюс адміністративні збори на місяць) практично неможливо. Так можуть коштувати квартири, які знаходяться дуже далеко не тільки від центру, але й від зупинок громадського транспорту. Також вони можуть мати інші недоліки - наприклад, електричне чи газове опалення, що означає величезні додаткові витрати взимку.

Ринок оренди житла в таких містах, як Краків та Гданськ, теж залишається тісним через попит туристів на короткострокову оренду, що ще більше ускладнює пошук доступного житла для студентів. Так, к ороткострокова оренда, яка дозволяє власникам нерухомості заробляти більше на туристах, адже ці міста популярні серед них, підвищує ціни. Оренда квартир становить приблизно 2500 злотих (26 875 грн).

Ситуація з орендою для студентів у Лодзі набагато краща. Тут можна знайти окрему квартиру навіть за 1500 злотих (16 125 грн) плюс комунальні витрати. При цьому, кімнату можна орендувати до 1000 злотих (10 750 грн) .

Повідомляється, що вплив студентів на ринок житла систематично зменшується. Таким чином, у 2010 році було 1841,3 тис. студентів, у 2015 році - 1405,1 тис., а у 2023 році - лише 1245,2 тис. Це вплинуло на те, що ціни на початку навчального року на оренду житла не так стрибають, як раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які стипендії можуть отримати українські студенти в Польщі. Вони поділяються на декілька видів: соціальна стипендія; стипендія для студентів з інвалідністю; наукова стипендія (стипендія ректора); одноразова стипендія (Zapomoga).