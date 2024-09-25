Вища освіта у Польщі: які стипендії можуть отримати українські студенти

У вищих навчальних закладах Польщ і навчаються десятки тисяч українських студентів. Під час навчання іноземні студенти мають право на різні види стипендій.

РБК-Україна розповідає, які стипендії можуть отримати українці у Польщі та які умови допомоги.

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Які є види стипендій для студентів у Польщі

За останніми даними, на кінець вересня 2024 року в Польщі зареєстровані майже 35 тисяч студентів з українським громадянством. У польських університетах є низка стипендій, яку можуть отримувати усі студенти незалежно від громадянства. Зокрема, чотири види фінансової допомоги:

соціальна стипендія;

стипендія для студентів з інвалідністю;

наукова стипендія (стипендія ректора);

одноразова стипендія (Zapomoga).

Отримати такі виплати у Польщі можуть студенти державних та недержавних вищих навчальних закладів. Студент, який навчається на кількох спеціальностях, може отримувати одночасно соціальну стипендію, ректорську стипендію, стипендію для осіб з інвалідністю або фінансову допомогу, якщо людина відповідає критеріям, встановленим для кожної з цих виплат. Але загальна місячна сума соціальної стипендії та стипендії від ректора, яку отримує студент, не може перевищувати суму 3 560,6 злотих (835,5 євро).

Які умови отримання соціальної стипендії

Соціальна стипендія призначається студентам і учням шкіл, що опинилися в скрутній матеріальній ситуації. Ця допомога виплачується щомісяця. Умовою є місячний дохід родини не вище 1570,50 злотих (368,5 євро) на одну людину (з 1 жовтня 2024 року).

Студент має право подати заявку на отримання соціальної стипендії, якщо веде самостійне домашнє господарство. Але в цьому випадку звертають увагу на вік студента – чи є повнолітнім, чи не старше 26 років, чи одружений і чи має дітей, чи має постійне джерело доходу.

Розмір соціальної стипендії визначається кожним навчальним закладом окремо.

Фото: Лекція в університеті (gettyimages.com)

Стипендія для студентів з інвалідністю

Подавати заявку на отримання допомоги можуть як студенти денної, так і заочної форми в приватних і державних університетах. Призначення цієї стипендії не залежить від матеріального стану та доходів на одного члена сім’ї. Допомога може бути призначена студенту, який має:

посвідчення про інвалідність (orzeczenie o niepełnosprawności),

довідку про ступінь інвалідності (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

документ про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування людей з інвалідністю.

Водночас слід врахувати, що українські документи про інвалідність не є підставою для призначення стипендії з інвалідності.

Розмір стипендії визначається університетом індивідуально. Студент може отримати цю стипендію незалежно від інших видів соціальної допомоги.

Наукова стипендія ректора

Цю виплату може отримати кожен студент, який має високі досягнення у навчанні, науці, мистецтві або спортивних досягненнях на змаганнях не нижче національного рівня. Ректорську стипендію в Польщі можуть отримувати не більше 10% студентів певного напряму підготовки.

Подавати заявку на отримання наукової стипендії ректора потрібно на початку нового академічного року. Найчастіше університети вимагають це зробити до 25 жовтня. До заявки потрібно додати документи, які підтверджують наукові, спортивні або мистецькі досягнення.

Одноразова стипендія

Zapomoga – це одноразова грошова допомога для студента у складній життєвій ситуації. Такими випадками можуть бути хвороба, інвалідність або смерть члена сім’ї. А також підтверджена втрата джерела регулярного доходу. Zapomoga студенту в Польщі призначається також при отриманні збитків, що зумовлені випадковою подією (пожежа, повінь чи інше стихійне лихо)

Розмір допомоги визначається кожним університетом індивідуально, але подати заявку на її отримання можна не частіше, ніж два рази на рік. Для того, щоб отримати одноразову стипендію Zapomoga, потрібно надати документи, що підтверджують важкі життєві обставини.