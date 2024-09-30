Частное общежитие или квартира. Во сколько студентам в Польше обходится жилье и где дешевле

С началом нового учебного года студенты польских университетов сталкиваются с новыми вызовами - стремительным ростом цен на аренду жилья. В больших городах, таких как Варшава, арендовать квартиру менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) почти невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.pl.

Стоимость аренды комнат тоже бьет рекорды: в столице средняя цена достигает 1200 злотых (12 900 грн) в месяц, а квартиры стоят еще больше.

Даже те студенты, которым удалось получить место в университетских общежитиях, сталкиваются с высокими ценами - от 1000 (10 750 грн) до 1500 злотых (16 125 грн) за кровать в общей комнате .

Частные общежития, пользующиеся популярностью среди иностранных студентов, предлагают цены от 1000 злотых (10 750 грн) и выше. При этом аренда отдельной комнаты стоит 2000-2500 злотых (21 500 - 26 875 грн) . За кровать в общей комнате необходимо заплатить в среднем 320 злотых (3440 грн). Однако важно отметить, что в частных общежитиях есть дополнительные услуги - отдельные учебные комнаты, стиральные, игровые и тренажерные залы.

Преимущество частных студенческих общежитий в том, что они предлагают более простой процесс аренды, чем в случае с отдельными квартирами или комнатами на рынке.

Сообщается, что арендовать квартиру в Варшаве менее чем за 3000 злотых (32 250 грн) ( плюс административное собрание в месяц) практически невозможно. Так могут стоить квартиры, которые находятся далеко не только от центра, но и от остановок общественного транспорта. Также они могут иметь другие недостатки – например электрическое или газовое отопление, что означает огромные дополнительные расходы зимой.

Рынок аренды жилья в таких городах как Краков и Гданьск тоже остается тесным из-за спроса туристов на краткосрочную аренду, что еще больше усложняет поиск доступного жилья для студентов. Так, краткосрочная аренда, которая позволяет владельцам недвижимости зарабатывать больше на туристах, ведь эти города популярны среди них, повышает цены. Аренда квартир составляет примерно 2500 злотых (26 875 грн).

Ситуация с арендой для студентов в Лодзи гораздо лучше. Здесь можно найти отдельную квартиру даже за 1500 злотых (16125 грн) плюс коммунальные расходы. При этом комнату можно арендовать до 1000 злотых (10 750 грн) .

Сообщается, что влияние студентов на рынок жилья систематически уменьшается. Таким образом, в 2010 году было 1841,3 тыс. студентов, в 2015 году - 1405,1 тыс., а в 2023 году - лишь 1245,2 тыс. Это повлияло на то, что цены в начале учебного года на аренду жилья не так прыгают, как раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, какие стипендии могут получить украинские студенты в Польше. Они делятся на несколько видов: социальная стипендия; стипендия для студентов с инвалидностью; научная стипендия (стипендия ректора); одноразовая стипендия (Zapomoga).