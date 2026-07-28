Приватні чати Claude злили в Google: як особисті листування стали публічними

Користувачі та експерти виявили масштабну проблему з приватністю чат-бота Claude від Anthropic. Через технічну помилку розмови користувачів потрапили у пошукові системи Google та Bing.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Wired .

Що опинилося у відкритому доступі?

Користувачі сервісу Reddit виявили, що приватні листування з чат-ботом Claude можна легко знайти через стандартний пошук.

У відкритий доступ потрапили

Обговорення вибору політичних партій.

Запитання від юристів зі штату Канзас щодо етичних порушень.

Еротичні рольові ігри та особисті деталі.

Проблема виникла через функцію створення публічних посилань на окремі діалоги.

Коли користувач ділився "знімком" чату, система створювала окрему сторінку, яку згодом знаходили та додавали до баз даних пошукові робототехнічні системи.

Чому Google та Bing оприлюднили листування?

Компанія Anthropic намагалася заборонити роботам індексувати поширені чати за допомогою спеціального файлу robots.txt. Ця інструкція забороняла збір даних щонайменше з вересня 2025 року. Однак для захисту сторінок цього виявилося недостатньо.

Пошуковик Bing показував близько 612 результатів за запитом "site:claude.ai/share".

Інженери Google та Microsoft зазначили, що файл robots.txt не гарантує приховування, якщо на сторінку ведуть посилання з інших сайтів.

Для повного блокування розробники мали додати спеціальний тег noindex у код сторінки або у її заголовок. Аналіз показує, що компанія Anthropic цього тегу не додала.

Представник Google Нед Адріансе заявив, що відповідальність за публічність сторінок лежить виключно на їхніх власниках.

Блокування алгоритмів та захист даних

Наразі більшість посилань вже зникла з видачі Google, проте сторінки Claude все ще не мають тегу noindex. Це створює ризик повторного витоку.

Окрім цього, розробники Anthropic, OpenAI та Meta використовують інструкції у файлах robots.txt, щоб блокувати пошукових роботів конкурентів і не давати їм використовувати власні дані для навчання інших ШІ-моделей.

Зауважимо, що користувачі Claude можуть самостійно закрити доступ до своїх попередньо збережених розмов у налаштуваннях акаунту в розділі Settings > Privacy > Shared chats.