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На приватизацію виставлять понад 300 підприємств

Новини » Економіка     20.11.2019 - 14:39
На приватизацію виставлять понад 300 підприємств
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Спочатку підприємства передадуть у Фонд держмайна

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України ініціювало передачу до Фонду держмайна 339 підприємств для подальшої приватизації. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр зазначив, що державних активів в управлінні міністрів стає менше і все більше підприємства переходять в управління менеджерів, які повинні підготувати їх до продажу.

"Мінекономіки сьогодні ініціювало передачу ще одного пакету підприємств на приватизацію. Фактично 339 підприємств з п'ятисот, визначених президентом як мета до кінця року", - додав він.

У розпорядженні РБК-Україна перелік підприємств, які розпорядженням Кабміну передаються з управління Мінекономіки до Фонду державного майна:

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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Новини України приватизацияМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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