ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Счетной палаты критикует план увеличить поступления от приватизации

Новости » Экономика     08.11.2019 - 12:45
Глава Счетной палаты критикует план увеличить поступления от приватизации
Фото: Валерий Пацкан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство намерено наступить на те же грабли, считает Пацкан

Решение правительства Украины заложить в проект госбюджета-2020 во втором чтении дополнительные 7 млрд грн от приватизации - это риск. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

Как напомнил Пацкан, правительство планирует в 2020 году получить 12 млрд грн от приватизации государственного имущества, что на 7 млрд грн больше, чем до первого чтения.

"Который год подряд бюджет недополучает средства от приватизации госимущества. На этом я неоднократно говорил. За 9 месяцев текущего года план выполнен лишь на 3%. При запланированных 13,4 млрд грн бюджет получил лишь 400 млн грн. Поэтому закладывать в госбюджет-2020 миллиардные поступления от приватизации - наступать на те же грабли", - сказал он.

Как отметил Пацкан, "Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета".

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к решению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

Кабмин назвал реальный размер прожиточного минимума В бюджете-2020 сократили расходы на Нацагентство по предотвращению коррупции
Новости Украины Счетная палатабюджетГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь