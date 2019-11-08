Глава Счетной палаты критикует план увеличить поступления от приватизации

Фото: Валерий Пацкан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство намерено наступить на те же грабли, считает Пацкан

Решение правительства Украины заложить в проект госбюджета-2020 во втором чтении дополнительные 7 млрд грн от приватизации - это риск. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

Как напомнил Пацкан, правительство планирует в 2020 году получить 12 млрд грн от приватизации государственного имущества, что на 7 млрд грн больше, чем до первого чтения.

"Который год подряд бюджет недополучает средства от приватизации госимущества. На этом я неоднократно говорил. За 9 месяцев текущего года план выполнен лишь на 3%. При запланированных 13,4 млрд грн бюджет получил лишь 400 млн грн. Поэтому закладывать в госбюджет-2020 миллиардные поступления от приватизации - наступать на те же грабли", - сказал он.

Как отметил Пацкан, "Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета".

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к решению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.