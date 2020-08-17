Приватизацию отеля "Днепр" пытаются отменить через суд

Приватизация отеля "Днепр" будет обжалована в суде. Истец просит отменить приказ Фонда государственного имущества об утверждении результатов аукциона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что в суд поступил иск о признании противоправным и отмене приказа ФГИ, которым утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже 100% государственного пакета акций отеля "Днепр".

"Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта", - говорится в сообщении.

На данный момент суд определяет наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, в июле отель "Днепр" в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен; конечная цена превысила стартовую в несколько раз.

Средства от его продажи направят в государственный бюджет.