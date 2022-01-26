Приватизация в Украине: Кабмин ускорил подготовку объектов к продаже

"Подготовка предприятий к приватизации в Украине станет более быстрой. Правительство утвердило решение об усовершенствовании процедуры включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации. Изменения должны ускорить подготовку необходимых документов со стороны ведомств", - отметил он.

Шмыгаль уточнил, что теперь уполномоченные органы будут предоставлять расширенный спектр информации об объектах приватизации: размеры пакетов акций, наличие имущественных комплексов, решения судов и так далее.

"Согласно плану от приватизации в этом году планируется привлечь в государственный бюджет 8 млрд гривен", - добавил премьер.