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Малая приватизация. Сделка на миллиард по продаже "Электронмаша" сорвалась

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 14:52
Малая приватизация. Сделка на миллиард по продаже "Электронмаша" сорвалась Фото: приватизация "Электронмаша" сорвалась (spfu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Сделка почти на 1 млрд гривен о приватизации киевского завода "Электронмаш", аукцион по которому провели в ноябре, сорвалась. Победитель торгов вовремя не подписал договор купли-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта "Prozorro.Продажи".

В частности, на странице лота размещен акт о неподписании договора, в котором говорится, что победителю торгов компании "Лортен Груп" предоставили проект договора купли-продажи. Но она не подписала его в срок, который завершился 13 декабря.

Также сообщается, что в протоколе о результатах аукциона по продаже "Электронмаша" покупатель обязывался подписать договор купли продажи в течение 30 дней.

Отметим, компания "Лортен Груп" победила в торгах, предложив за "Электронмаш" 970 миллионов гривен и 1 копейку - эта сумма была в 14 раз выше стартовой.

По данным реестрам Минюста, размер уставного капитала этой компании составлял 100 гривен.

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Электронмаш Приватизация госпредприятий
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