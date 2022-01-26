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Приватизація в Україні: Кабмін прискорив підготовку об'єктів до продажу

Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів прискорив підготовку державних підприємств до приватизації. Тепер відповідні органи подаватимуть розширений спектр інформації про об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єра Дениса Шмигаля.

"Підготовка підприємств до приватизації в Україні стане швидшою. Уряд затвердив рішення про удосконалення процедури включення об'єктів держвласності до переліку підлягають приватизації. Зміни повинні прискорити підготовку необхідних документів з боку відомств", - зазначив він.

Шмигаль уточнив, що тепер уповноважені органи надаватимуть розширений спектр інформації про об'єкти приватизації: розміри пакетів акцій, наявність майнових комплексів, рішення судів і так далі.

"Згідно з планом від приватизації цього року планується залучити до державного бюджету 8 млрд гривень", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у листопаді київський завод "Електронмаш" продали за майже мільярд гривень.

Але пізніше стало відомо, що угода зірвалася, оскільки переможець торгів вчасно не підписав договір купівлі-продажу.

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Кабінет Міністрів УкраїниПриватизація держпідприємств