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Приватизація принесла держбюджету у п'ять разів більше коштів, ніж торік

Київ, Четвер 24 грудня 2020 13:56
Приватизація принесла держбюджету у п'ять разів більше коштів, ніж торік
Фото: ФГИ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Приватизація державного майна у 2020 році принесла до державного бюджету 2,5 млрд гривень. Це майже у п'ять разів більше, ніж торік (547 млн гривень).

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України (ФДМ).

Як зазначається в повідомленні, загалом, протягом цього року Фонд держмайна продав 1884 об'єктів, в тому числі 13 активів спиртової галузі.

У прес-службі додали, що ФДМ планує до кінця року покращити показники з продажу державного майна.

Приватизація принесла держбюджету у п'ять разів більше коштів, ніж торік

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. З закону пропонується виключити пункт, який забороняє проведення аукціонів під час карантину.

Відзначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 23 грудня озвучив перелік підприємств для приватизації у 2021 році.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

Фонд державного майна України у 2020 році продав 1884 об'єктів на суму 2,5 млрд гривень

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