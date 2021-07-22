Приватизация позволила модернизировать Центральный автовокзал Киева впервые за 60 лет, - Тимошенко

"Пока столичная власть не может справиться с пробками и обустройством транспортной инфраструктуры в Киеве, центральная власть в партнерстве с частными инвесторами налаживает логистику пассажирских автобусных перевозок", - отметил он.

Как пояснили в Министерстве инфраструктуры, пакет акций "Киевпассервиса" в марте 2020 года продали за 230 миллионов гривен компании "Бастион-Групп". Вместе с Центральным автовокзалом новые владельцы получили еще 23 автостанции в Киеве и области.

"Среди приоритетов команды Министерства инфраструктуры - прозрачная работа автовокзалов Украины. Здесь мы должны быть регулятором и создавать как можно более комфортные условия работы для участников рынка. А бизнес, в свою очередь, будет предоставлять качественные и комфортные услуги конечному потребителю", - подчеркнул глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Тимошенко, в реконструкцию было вложено около 100 млн грн. Здесь обустроили залы ожидания, комнату матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера, а территорию сделали полностью доступной для маломобильных групп населения.

Пассажиропоток обновленного автовокзала рассчитан на 7 тыс пассажиров в день, рейсы отправляются почти во все областные центры и соседние страны. После модификации вдвое увеличилось количество платформ, а билеты на рейсы можно забронировать и выкупить онлайн. С 1 октября доступ к перрону будет открываться после считывания QR-кода пассажирского билета.

Вместе со зданием изменилась и философия сотрудничества автостанции с перевозчиками. На обновленном Центральном автовокзале Киева будет работать модель европейского образца - плата за заезд. При этом перевозчик будет отдавать 15% стоимости билета вместо 30%, как было раньше.

"Если коротко, то приватизация Центрального автовокзала Киева - показательный кейс того, как приватизация ключевых, но совершенно устаревших инфраструктурных объектов превращает их в эффективные транспортные узлы", - подчеркнул Тимошенко.