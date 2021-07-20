Все объекты "Большой стройки" в 2021 году будут закончены вовремя, - Тимошенко

В ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка " ко Дню независимости Украины уже 28 знаковых объектов во всех регионах имеют 80%-ю готовность, при этом некоторым областям необходимо ускорить темпы реализации, чтобы успеть к 30-летию независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он также отметил, что всего в 2021 году в рамках «Большой стройки» реализуется 741 объект, и все они будут закончены в ранее оговоренные сроки.

Замглавы ОП поставил задачу ускорить реализацию объектов, по которым торги еще не объявлены или не завершены и, соответственно, не начаты строительно-монтажные работы.

Также во время совещания министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил об одобрении Верховной Радой выделения финансирования в объеме 1 млрд грн на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. Эти средства пойдут на реализацию проекта "Большая реставрация", входящего в программу "Большая стройка".

Главам ОГА необходимо будет в ближайшие дни подать в Офиса Президента и Министерство культуры данные о максимум двух наиболее приоритетных объектах для каждой области, по которым проектно-сметная документация уже полностью готова и известна актуальная стоимость работ, материалов и услуг.