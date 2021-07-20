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Все объекты "Большой стройки" в 2021 году будут закончены вовремя, - Тимошенко

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Киев, Вторник 20 июля 2021 10:16
Все объекты "Большой стройки" в 2021 году будут закончены вовремя, - Тимошенко Фото: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" ко Дню независимости Украины уже 28 знаковых объектов во всех регионах имеют 80%-ю готовность, при этом некоторым областям необходимо ускорить темпы реализации, чтобы успеть к 30-летию независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он также отметил, что всего в 2021 году в рамках «Большой стройки» реализуется 741 объект, и все они будут закончены в ранее оговоренные сроки.

Замглавы ОП поставил задачу ускорить реализацию объектов, по которым торги еще не объявлены или не завершены и, соответственно, не начаты строительно-монтажные работы.

Также во время совещания министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил об одобрении Верховной Радой выделения финансирования в объеме 1 млрд грн на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. Эти средства пойдут на реализацию проекта "Большая реставрация", входящего в программу "Большая стройка".

Главам ОГА необходимо будет в ближайшие дни подать в Офиса Президента и Министерство культуры данные о максимум двух наиболее приоритетных объектах для каждой области, по которым проектно-сметная документация уже полностью готова и известна актуальная стоимость работ, материалов и услуг.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы «Большая стройка» в 2021 году большое внимание будет уделено также развитию железнодорожного транспорта. В частности, уже достигнуто соглашение между Украиной и Францией о поставке 130 электрических локомотивов.

Как сообщалось, ранее Тимошенко рассказал, что в Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу, которая увеличит пропускную способность и позволит принимать рейсы большой дальности. Следующим шагом станет превращение "Одессы" в один из ключевых аэропортов Восточной Европы.

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