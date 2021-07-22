Приватизація дозволила модернізувати Центральний автовокзал Києва вперше за 60 років, - Тимошенко

"Поки столична влада не може дати ради із заторами та облаштуванням транспортної інфраструктури у Києві, центральна влада у партнерстві з приватними інвесторами налагоджує логістику пасажирських автобусних перевезень", - зазначив він.

Як пояснили у Міністерстві інфраструктури, пакет акцій "Київпассервісу" у березні 2020 року продали за 230 мільйонів гривень компанії "Бастіон-Груп". Разом з Центральним автовокзалом нові власники отримали ще 23 автостанції у Києві та області.

"Серед пріоритетів команди Міністерства інфраструктури – прозора робота автовокзалів України. Тут ми маємо бути регулятором і створювати якомога більш комфортні умови роботи для учасників ринку. А бізнес, своєю чергою, буде надавати якісні та комфортні послуги кінцевому споживачу", - наголосив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Тимошенка, у реконструкцію було вкладено близько 100 млн грн. Тут облаштували зали очікування, кімнату матері та дитини, каси з квитками на рейси офіційних перевізників, фудкорти, готель на 34 номери, а територію зробили повністю доступною для маломобільних груп населення.

Пасажиропотік оновленого автовокзалу розрахований на 7 тис пасажирів на день, рейси відправляються майже до всіх обласних центрів та сусідніх країн. Після модифікації вдвічі збільшилася кількість платформ, а квитки на рейси можна забронювати і викупити онлайн. З 1 жовтня доступ до перону відкриватиметься після зчитування QR-коду пасажирського квитка.

Разом з будівлею змінилася і філософія співпраці автостанції із перевізниками. На оновленому Центральному автовокзалі Києва працюватиме модель європейського зразка - плата за заїзд. При цьому перевізник віддаватиме 15% вартості квитка замість 30%, як було раніше.

"Якщо коротко, то приватизація Центрального автовокзалу Києва - показовий кейс того, як приватизація ключових, але абсолютно застарілих інфраструктурних об’єктів перетворює їх на ефективні транспортні вузли", - підкреслив Тимошенко.