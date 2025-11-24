Приватизація ОПЗ: "АгроГазТрейдинг" заявляє про перешкоди для участі в конкурсі

За заявою "АгроГазТрейдинг", під час підготовки до конкурсу з приватизації АТ "Одеський припортовий завод" компанії створили "штучні бар'єри".

"Попри те, що AGT подала повний пакет документів і виконала всі вимоги закону для участі в аукціоні, їй поставили низку непрозорих і незаконних умов", - йдеться у пресрелізі.

В AGT зазначили, що отримали від електронного майданчика аукціонів SmartTender три різні версії одного договору про нерозголошення (NDA) з суперечливими умовами, зокрема, з вимогою підписання договору за допомогою "спеціального ключа", який не передбачено жодними регламентами.

За словами AGT, представники SmartTender також усно повідомляли про відмови, вимагали оплату втричі більшої суми та просили документи, не передбачені законом "Про приватизацію державного і комунального майна".

"У підсумку SmartTender прямо заявив, що залишає за собою право не підписувати з компанією AGT "за будь-яких умов", - йдеться у релізі на сайті компанії.

Окремо в AGT повідомили про вимогу сплатити додатковий "забезпечувальний платіж", механізм якого не передбачено українським законодавством. Компанія також назвала неправомірною вимогу надати дозвіл акціонерів на підписання NDA.

"Ці дії створюють можливість штучного відсторонення учасника кулуарними методами", - підкреслили в AGT.

Компанія повідомляє, що направила офіційні звернення до Фонду держмайна, Національного банку України та Антимонопольного комітету. При цьому, як зазначає AGT, НБУ не надав відповіді у встановлений 30-денний строк.

В "АгроГазТрейдинг" додають, що процедурні перешкоди супроводжуються також інформаційним тиском. За твердженням компанії, подання документів на приватизацію збіглися в часі з появою низки медійних матеріалів.

"У публічний простір одночасно вкидалися взаємовиключні версії - від нібито "зв’язків із Kernel" до фантазій про "вплив Дмитра Фірташа", хоча співпраця AGT з ОПЗ розпочалася задовго до появи будь-яких згадок про це прізвище у контексті приватизації", - повідомили в AGT.

Також у статтях згадувалося про особисті чи бізнесові зв’язки партнера AGT Олександра Горбуненка з Тимуром Миндичем.

При цьому співвласник "АгроГазТрейдинг" Горбуненко спростував ці твердження у своїй офіційній позиції, заявивши, що ні він, ні компанії, з якими він пов’язаний, ніколи не мали жодних стосунків з Миндичем чи його структурами.

"Поява цих трьох взаємовиключних наративів у однаковий період часу не є випадковістю - це спроба створити інформаційний фон, який дискредитує незалежного учасника приватизації та зменшує конкуренцію на аукціоні", - підкреслює AGT.

У компанії нагадують, що подібні методи вже застосовувалися раніше - під час роботи AGT з ОПЗ у 2020-2021 роках.

"Сьогодні історія повторюється: після заяви про участь у конкурсі з приватизації AGT знову опинилася в центрі публічних атак і синхронних спекуляцій", - йдеться у пресрелізі.