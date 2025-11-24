Приватизация ОПЗ: "АгроГазТрейдинг" заявляет о препятствиях для участия в конкурсе

По заявлению "АгроГазТрейдинг", во время подготовки к конкурсу по приватизации АО "Одесский припортовый завод" компании создали "искусственные барьеры".

"Несмотря на то, что AGT предоставила полный пакет документов и выполнила все требования закона для участия в аукционе, ей поставили ряд непрозрачных и незаконных условий", - говорится в пресс-релизе.

В AGT отметили, что получили от электронной площадки аукционов SmartTender три разные версии одного договора о неразглашении (NDA) с противоречивыми условиями, в частности, с требованием подписания договора с помощью "специального ключа", который не предусмотрен никакими регламентами.

По словам AGT, представители SmartTender также устно сообщали об отказах, требовали оплаты втрое большей суммы и просили документы, не предусмотренные законом "О приватизации государственного и коммунального имущества".

"В итоге SmartTender прямо заявил, что оставляет за собой право не подписывать с компанией AGT "при любых условиях", - говорится в релизе на сайте компании.

Отдельно в AGT сообщили о требовании оплатить дополнительный "обеспечивающий платеж", механизм которого не предусмотрен украинским законодательством. Компания также назвала неправомерным требование предоставить разрешение акционеров на подписание NDA.

"Эти действия создают возможность искусственного отстранения участника кулуарными методами", - подчеркнули в AGT.

Компания сообщает, что направила официальные обращения в Фонд госимущества, Национальный банк Украины и Антимонопольный комитет. При этом, как отмечает AGT, НБУ не дал ответа в установленный 30-дневный срок.

В "АгроГазТрейдинг" добавляют, что процедурные препятствия сопровождаются также информационным давлением. По утверждению компании, подача документов на приватизацию совпала по времени с появлением ряда медийных материалов.

"В публичное пространство одновременно вбрасывались взаимоисключающие версии - от якобы "связей с Kernel" до фантазий о "влиянии Дмитрия Фирташа", хотя сотрудничество AGT с ОПЗ началось задолго до появления любых упоминаний об этой фамилии в контексте приватизации", - сообщили в AGT.

Также в статьях упоминалось о личных или бизнес-связях партнера AGT Александра Горбуненко с Тимуром Миндичем.

При этом совладелец "АгроГазТрейдинг" Горбуненко опроверг эти утверждения в своей официальной позиции, заявив, что ни у него, ни у компаний, с которыми он связан, никогда не было никаких отношений с Миндичем или его структурами.

"Появление этих трех взаимоисключающих нарративов в одинаковый период времени не случайно - это попытка создать информационный фон, который дискредитирует независимого участника приватизации и уменьшает конкуренцию на аукционе", - подчеркивает AGT.

В компании напоминают, что подобные методы уже применялись раньше - во время работы AGT по ОПЗ в 2020-2021 годах.

"Сегодня история повторяется: после заявления об участии в конкурсе по приватизации AGT снова оказалась в центре публичных атак и синхронных спекуляций", - говорится в пресс-релизе.