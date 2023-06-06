У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками і не тільки

"Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали", - сказано в повідомленні банку.

При цьому там уточнили, що ІТ-фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Але для цього потрібно ще трохи часу.

Причини збою в ПриватБанку поки що не уточнюють.

Нагадаємо, 30 травня в роботі Vodafone стався масштабний збій. Українці по всій країні нарікали на відсутність мобільного зв'язку.

Також ми писали, що кілька тижнів тому збій у роботі фіксували біля "Нової Пошти". Клієнти масово не могли скористатися додатком.