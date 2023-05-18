ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій: що відомо

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 травня 2023 10:44
У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій: що відомо Фото: в роботі "Нової пошти" стався масштабний збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Від вчорашнього вечора і на цей маомент клієнти "Нової пошти" скаржаться на проблеми в її роботі. Зокрема, користувачі масово не можуть скористуватися додатком.

Що відомо про збій у роботі "Нової пошти" - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Зокрема, користувачі скаржаться на те, що виникають проблеми в роботі мобільного додатка. Крім того, клієнти не можуть здійснити оплату онлайн. Оплата можлива, лише готівкою. Також не можливо отримати посилку в поштоматі.

Крім того, користувачі повідомляють про проблеми з авторизацією в додатку пошти.

На сторінці в соцмережі працівники "Нової Пошти" повідомляють про масовий технічний збій та зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням повноцінної роботи.

Фото: в роботі "Нової пошти" стався масштабний збій (скріншоти)

Раніше ми писали, що "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. Раніше за це доводилося платити майже стільки ж, як і за доставку з іншого міста.

Додамо, "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта посилки
NEWS
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу