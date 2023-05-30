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Немає зв'язку. У Vodafone стався масштабний збій

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Вівторок 30 травня 2023 21:58
Немає зв'язку. У Vodafone стався масштабний збій Фото: у Vodafone стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 30 травня, спостерігається масштабний збій у роботі мобільного оператора Vodafone. У користувачів немає зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні коментарі українців на офіційній сторінці Vodafone у Facebook.

Як пишуть користувачі Vodafone, зв'язок зник щонайменше у Києві, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

При цьому офіційні представники мобільного оператора зазначають, що фахівців вже поінформували про ситуацію, вони працюють над виправленням. При цьому причин збою поки що не називають.

"Шановні клієнти, зараз є тимчасові обмеження щодо дзвінків та SMS у нашій мережі. Фахівці вже займаються їх вирішенням. У разі необхідності зробити дзвінок , будь ласка, скористайтесь месенджерами. Дуже вибачаємося за незручності", - сказано в повідомленні Vodafone.

Варто зауважити, що раніше збої у роботі українських мобільних операторів часто фіксували після масованих ракетних ударів росіян. Зокрема, такі проблеми виникали і у Vodafone.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, в Україні відбулися масові відключення світла. У Міненерго вже доручили створити комісію з вивчення причин таких відключень.

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