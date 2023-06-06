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У ПриватБанка произошел сбой: нарушена оплата картами и не только

Фото: у ПриватБанка произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У ПриватБанка сегодня, 6 июня, вечером наблюдается сбой в работе. В частности, нарушена оплата картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк в Facebook.

"Друзья, нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сетях банкоматов и оплатах картами через торговые терминалы", - сказано в сообщении банка.

При этом там уточнили, что IT-специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы. Но для этого необходимо еще немного времени.

Причины сбоя в ПриватБанке пока не уточняют.

Отметим, что ПриватБанк - крупнейший государственный украинский банк. Он обслуживает треть вкладов населения страны. При этом в Украине более 19 миллионов активных пользователей ПриватБанка.

Напомним, 30 мая в работе Vodafone произошел масштабный сбой. Украинцы по всей стране жаловались на отсутствие мобильной связи.

Также мы писали, что несколько недель назад сбой в работе фиксировали у "Новой Почты". Клиенты массово не могли воспользоваться приложением.

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