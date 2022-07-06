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В ПриватБанке объяснили, когда клиентам надо подтверждать доходы по картам

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 21:44
В ПриватБанке объяснили, когда клиентам надо подтверждать доходы по картам Фото: в ПриватБанке объяснили, когда клиентам надо подтверждать доходы по картам (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Клиенты ПриватБанка должны подтверждать свои доходы по картам только в случае значительной разницы между данными банка относительно финансового состояния клиента и объемом операций по счетам.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе госбанка.

Так, более 99% платежей и переводов клиентов банка не требуют дополнительных мер финмониторинга и, соответственно, дополнительного подтверждения от клиента.

Отмечается, что даже если финансовые операции существенные по объемам - к примеру, превышают 500 тысяч гривен в месяц - банк будет делать все возможное, чтобы установить такие источники с уже имеющейся информации.

"И только при условии значительной разницы между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объема операций по счетам будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Любые ограничительные действия не являются распространенной практикой банка и применяются исключительно в рамках законодательства и при отсутствии других путей выяснения вопроса", - отмечают в пресс-службе.

По возможности, работники банка обращаются к клиентам лично и через удобные каналы коммуникаций. Предоставить пояснения и документы клиент может в отделении банка или онлайн.

Кроме того отмечается, что банк не проводит контроль средств, направленных на поддержку ВСУ, благотворительных организаций или волонтерских программ.

Напомним, в ПриватБанке рассказывали, при каких условиях могут быть ограничены расходы по карточкам клиентов.

Кроме того, ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро по карточным операциям.

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