У ПриватБанку пояснили, коли клієнтам треба підтверджувати доходи по картам

Клієнти ПриватБанку мають підтверджувати свої доходи по картам лише у випадку значної різниці між даними банку щодо фінансового стану клієнта і обсягом операцій по рахунках.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі держбанку.

Так, більше 99% платежів та переказів клієнтів банку не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та, відповідно, додаткового підтвердження від клієнта.

Зазначається, що навіть якщо фінансові операції суттєві за обсягами - до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць - банк буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної інформації.

"І тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів. Будь-які обмежувальні дії не є поширеною практикою банку і застосовуються виключно в межах законодавства і за відсутності інших шляхів з’ясування питання", - зазначають у прес-службі.

За можливості, працівники банку звертаються до клієнтів особисто і через зручні канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може у відділенні банку або онлайн.

Окрім того зазначається, що банк не проводить контроль коштів, що спрямовані на підтримку ЗСУ, благодійних організацій чи волонтерських програм.