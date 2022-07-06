ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта

ПриватБанк с 6 июля резко повысил курс доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,79 до 35,46 гривен, евро - с 33,67 до 36,63 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно сообщению, ПриватБанк устанавливает рыночный курс обмена для безналичных операций. В первую очередь, это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт. "Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", - заявили в банке.