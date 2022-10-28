ПриватБанк звільнив заступника голови правління з "батальйону Монако"

Наглядова рада ПриватБанку затвердила заяву про звільнення заступника голови правління Ігоря Лебединця, яка за його бажанням набирає чинності негайно.

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі ПриватБанку.

Зазначимо, що наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку задля вивчення фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки на Лазурному березі Франції.

Так, у відповідності з принципами та засадами нормативних документів ПриватБанку, керівництво та працівники зобов’язані неухильно та сумлінно діяти в інтересах банку, дотримуватись у своїй діяльності високих професійних стандартів, та, зокрема, уникати порушень норм етики і не допускати створення враження їх порушення як під час виконання професійних обов’язків, так і в повсякденному житті.

Зазначимо, що у серпні видання "Українська правда" оприлюднила журналістське розслідування про українських бізнесменів та політиків, які виїхали з країни під час війни. Військовозобов'язані "біженці" облаштувалися в елітних курортах у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Групу втікачів назвали "батальйон Монако".

17 серпня працівники ДБР розпочали розслідування, а 19 серпня оприлюднили список підозрюваних, серед яких понад 80 осіб. Україна вже направила запит на екстрадицію одного з фігурантів розслідування.

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