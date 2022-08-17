Ряд политиков выехали из Украины в Монако во время войны. ГБР проверит законность

На днях журналисты выпустили расследование, в котором говорится о том, что ряд политиков и бизнесменов смогли покинуть Украину во время войны. Ими теперь займутся правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного бюро расследований .

По данным журналистов, эти политики и бизнесмены смогли выехать из Украины в Монако.

Персонажами стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

ГБР отреагировало на расследование и сообщило, что начало досудебное расследование. По словам правоохранителей, во время проверки будут исследованы обстоятельства пересечения границы и роль правоохранителей в этом процессе.