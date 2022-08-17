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Ряд политиков выехали из Украины в Монако во время войны. ГБР проверит законность

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 17:53
Ряд политиков выехали из Украины в Монако во время войны. ГБР проверит законность Фото: ГБР проверит законность выезда ряд политиков из Украины в Монако во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На днях журналисты выпустили расследование, в котором говорится о том, что ряд политиков и бизнесменов смогли покинуть Украину во время войны. Ими теперь займутся правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного бюро расследований.

По данным журналистов, эти политики и бизнесмены смогли выехать из Украины в Монако.

Персонажами стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

ГБР отреагировало на расследование и сообщило, что начало досудебное расследование. По словам правоохранителей, во время проверки будут исследованы обстоятельства пересечения границы и роль правоохранителей в этом процессе.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало, снимут ли запрет на выезд мужчин в ближайшее время.

Также в Украине было продлено военное положение и мобилизацию.

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Монако ГБР
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