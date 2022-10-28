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ПриватБанк уволил заместителя главы правления из "батальона Монако"

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Пятница 28 октября 2022 11:22
ПриватБанк уволил заместителя главы правления из "батальона Монако" Фото: ПриватБанк уволил заместителя главы правления из "батальона Монако" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил заявление об увольнении заместителя главы правления Игоря Лебединца, которое по его желанию вступает в силу немедленно.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

Отметим, что наблюдательный совет АО КБ "ПриватБанк" провел внутреннюю проверку для изучения фактов и обстоятельств, связанных с использованием Лебединцем транспортного средства банка во время его отпуска на Лазурном берегу Франции.

Так, в соответствии с принципами и основами нормативных документов ПриватБанка, руководство и работники обязаны неуклонно и добросовестно действовать в интересах банка, соблюдать в своей деятельности высокие профессиональные стандарты и, в частности, избегать нарушений норм этики и не допускать создания впечатления их нарушения как при исполнении профессиональных обязанностей, так и в повседневной жизни.

Отметим, что в августе "Украинская правда" обнародовала журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, которые выехали из страны во время войны. Военнообязанные "беженцы" обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Группу беглецов назвали "батальон Монако".

17 августа сотрудники ДБР начали расследование, а 19 августа обнародовали список подозреваемых, среди которых более 80 человек. Украина уже направила запрос на экстрадицию одного из фигурантов расследования.

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