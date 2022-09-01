ГБР направило запрос на экстрадицию одного из фигурантов "батальона Монако"

Украина направила запрос на экстрадицию одного из фигурантов так называемого "батальона Монако" с Лазурного побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Правоохранители подтвердили, что один из фигурантов журналистского расследования, несмотря на запрет выезда, сейчас находится в Монако. ГБР уже направило документы на его экстрадицию. Фигурант подозревается в растрате средств.

Еще один "боец" из отряда беглецов проходит по делу об уклонении от уплаты налогов группой компаний. По данным следствия, предприятия фигуранта манипулировали с финансовой отчетностью, проводили фиктивные операции, чтобы уменьшить сумму налогов.

Также эти компании после аннексии Крыма продолжили вести деятельность на оккупированном полуострове. ГБР наложило арест на имущество этих фирм, пока их владелец находит на отдыхе в Монако.

Что известно о "батальоне Монако"

Ранее издание "Украинская правда" обнародовало журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, которые во время войны уехали из страны. Военнообязанные "беженцы" обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Группу беглецов назвали "батальон Монако".

Уже 17 августа работники ГБР начали расследование, а 19 августа обнародовали список подозреваемых, среди которых более 80 человек.

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